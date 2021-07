Elektriko bo treba shraniti, možnosti pa je več

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija bo po napovedih še v času slovenskega predsedovanja svetu EU določila, katere tehnologije so zares zelene in katere ne. Nedvomno pa bo treba najti rešitev za hranjenje elektrike iz razpršenih obnovljivih virov energije. Kako to narediti, je predmet številnih projektov, v katerih dejavno sodeluje tudi Eles. ​Tradicionalne gospodarske dejavnosti ne morejo nadaljevati po starem, vse njihove aktivnosti morajo v teh tržnih razmerah imeti nizke stroške, poleg tega pa morajo biti nizkoogljične. Pri tem je težava – tudi hranilniki, ki jih potrebujejo elektroenergetski sistemi za vključevanje več obnovljivih virov energije, potrebujejo podporo držav.



V Sloveniji smo naredili velik preboj z litij-ionskimi baterijami, to so baterije, ki zdaj poganjajo večino električnih vozil. »Uporabljamo jih na sistemski ravni, predvsem za izvajanje sistemskih storitev, postopno pa njihova uporaba prodira tudi v hišne aplikacije in aplikacije na lokalni distribucijski ravni, kjer gre trenutno še za bolj razvojne projekte,« pojasnjuje Uroš Salobir iz Elesa. Katere pa so še druge možnosti?