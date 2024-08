Zaradi slabega poslovanje elektropodjetij višji stroški za državljane

V nadaljevanju preberite:

Pet elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska) upravlja omrežja, po katerih elektrika pride do gospodinjstev. Zaradi prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije bi morala vsa temeljito prenoviti omrežja. Kar 3,5 milijarde evrov znaša vrednost naložb, ocenjena v razvojnem načrtu. Nujni investicijski zalogaj v prihodnjih desetih letih je kar trikrat večji, kot je bil izveden v preteklih desetih letih. Prva težava je v tem, da so bile investicije že v preteklem desetletju preskromne, kar je tudi eden od razlogov za zdajšnje težave distributerjev. Primerjava z drugimi evropskimi distributerji kaže, da bi morale biti investicije slovenskih distributerjev že v zadnjih letih vsaj dvakrat večje od izvedenih. Druga težava pa je v tem, da podjetjem manjka več pot polovica sredstev za izpeljavo naložb. A če v preteklosti pomanjkljivih naložb odjemalci niso opazili, zdaj zaradi hitrih sprememb rabe energije težave elektrodistributerjev postajajo problem celotne države.

Kako poslujejo slovenski elektrodistributerji? Kakšne donose ustvarjajo in kakšno je njihovo poslovanje v primerjavi s podobnimi podjetji v Evropi?