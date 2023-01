Elektronabava je postala Rexel Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Elektronabava, slovenska specializirana družba za prodajo in distribucijo elektrotehničnega materiala in storitev, je po 73 letih delovanja prešla pod okrilje blagovne znamke lastnika, mednarodne skupine Rexel. Podjetje Rexel Slovenija s prevzemom blagovne znamke lastnika namerava v prihodnjih treh letih še močneje okrepiti pozicijo na slovenskem trgu in v Adria regiji. Do leta 2025 želijo v tem delu Evrope postati vodilni specializiran distributer elektrotehničnega materiala in storitev.