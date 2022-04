Elon Musk postal član upravnega odbora Twitterja

Ustanovitelj Tesle Elon Musk bo po odkupu 9,2-odstotnega deleža Twitterja postal član njegovega upravnega odbora, je tvitnil glavni izvršni direktor družbenega omrežja Parag Agrawal. Musk je v ponedeljek razkril, da je kupil 73,5 milijona Twitterjevih delnic. Glede na njihovo petkovo zaključno vrednost je za nakup odštel 2,9 milijarde dolarjev.

»Z navdušenjem sporočam, da bomo Elona Muska imenovali v naš upravni odbor. Skozi pogovore v zadnjih tednih je postalo jasno, da bo odboru prinesel veliko korist,« je tvitnil prvi mož Twitterja in med drugim dodal, da je Musk reden kritik njihovih storitev, kar podjetje v tem trenutku potrebuje.

Musk je Twitter kritiziral zaradi pristopa do svobode govora in marca sprožil anketo o tem, njegovi sledilci pa so ga podprli.

Musk ima na Twitterju 80 milijonov sledilcev, po ponedeljkovi novici, da je postal lastnik 9,2-odstotnega deleža, pa so delnice poskočile za več kot 25 odstotkov.