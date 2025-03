Neodvisnost in inovativnost sta ključni

V nadaljevanju preberite:

Evropa bo lahko plačala povečanje obrambne pripravljenosti, pa tudi vse drugo, če bo plačala tudi blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, poleg tega pa bistveno bolj podprla inovativnost in razvoj novih tehnologij, meni evropski komisar za podnebje in zeleno rast Wopke Hoekstra. Med tistimi, ki so lahko vzor, je tudi Slovenija s svojo pragmatično ambicioznostjo.

V času, ko vojna na meji Evropske unije še traja, ko ima Kitajska trdno v rokah tako proizvodnjo ključnih tehnologij za zeleni prehod kot kritičnih surovin, ZDA pa uvajajo carine, se mora EU postaviti na lastne noge.

Kakšne vtise boste odnesli iz Slovenije, tudi z obiska steklarne v Hrastniku?

Obisk je bil odličen primer, kako lahko preusmerimo svet v boljšo prihodnost. To je izjemna zgodba, steklarna proizvede 500.000 steklenic na dan, kar je ogromna količina, ob tem, da jih 99 odstotkov izvozijo v Evropo in po svetu. Tako so resničen mednarodni igralec in v enem odstotku najboljših v svojem razredu po ogljičnem odtisu. Ob tem so ekonomsko in podnebno uspešni. To me navdaja z zadovoljstvom, inovacijskemu skladu bomo dodali še več denarja.