Trump ne bo ustavil globalnega energetskega prehoda

Uvajanje čiste energije se bo torej nadaljevalo, predvsem zaradi vse večjega povpraševanja po električni energiji in vse nižjih stroškov, zlasti za sončno energijo. Ameriška elektroenergetska podjetja bodo še naprej agresivno vlagala v obnovljive vire, da bi zadostila vse večjim potrebam po energiji in zagotovila stabilnost omrežja, čeprav bo tudi novih plinskih elektrarn vse več. Ameriški proizvajalci avtomobilov ne bodo opustili svojih dolgoročnih načrtov za električna vozila samo zato, ker je Trumpova administracija ukinila subvencije in odpovedala financiranje polnilne infrastrukture. Poleg tega bodo države pod vodstvom demokratov še naprej izvajale ambiciozne politike razogljičenja, za kar so si prizadevale že v prvem Trumpovem mandatu.

In kar je morda še pomembneje: pomembni deli zakona IRA bodo ostali veljavni zaradi politične podpore republikanskih volivcev, ki so imeli nesorazmerno veliko koristi od novih naložb in ustvarjanja delovnih mest. Podpore bodo še naprej deležne tudi naslednje generacije tehnologij čiste energije, kot so jedrska energija, geotermalna energija in zajemanje ter shranjevanje ogljika.