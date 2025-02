Britanija brez omejitev za jedrsko energijo: Starmer z zgodovinsko reformo

Keir Starmer, britanski premier, je napovedal ambiciozen načrt za širitev jedrske energije v Angliji in Walesu. Zgodovinski načrt, kot ga imenuje Guardian, vključuje odpravo omejitev na zgolj osem določenih jedrskih lokacij, kar pomeni, da se lahko jedrski projekti zdaj gradijo kjerkoli po državi. To, kot navajata glavna britanska medija, predstavlja pomemben odmik od prejšnjih omejitev, ki so zavirale razvoj jedrske infrastrukture. Starmer k sodelovanju že snubi tudi tehnološke velikane.

Britanski primier je poudaril, da bo njegova vlada navkljub nasprotovanju zagotovila uresničitev tega načrta, kar verjetno, glede na močno večino, ki jo lani izvoljena vlada ima, tudi drži.

Preberite tudi:

Jedrska energija je v vzponu, prihajajo še mali reaktorji

Slovenija je že več kot 50 let jedrska država

Načrt omenja uporabo malih modularnih reaktorjev (SMR), ki so manjši, hitreje gradljivi in cenejši od tradicionalnih jedrskih elektrarn. SMR-ji bodo igrali ključno vlogo pri oskrbi z energijo za energetsko intenzivne industrijske obrate, kot so podatkovni centri za umetno inteligenco. Starmer je izpostavil, da bi lahko bili prvi SMR-ji operativni do leta 2032, kar bi omogočilo širšo uporabo te tehnologije po vsej Veliki Britaniji.

Britanski premier želi pospešiti širitev jedrske energije in omogočiti gradnjo novih elektrarn kjerkoli po državi. Za to ima zagotovljeno tudi trdno večino. FOTO: Afp

Napovedana reforma vključuje tudi spremembe za lažjo gradnjo novih jedrskih objektov. Te spremembe vključujejo odpravo zastarelih pravil, ki so omejevala razvoj jedrske energije, ter ustanovitev posebne regulativne skupine za jedrsko energijo, ki bo pospešila odobritev novih reaktorskih modelov in poenostavila sodelovanje razvijalcev z regulatorji.

Starmer je v svojem govoru izpostavil tudi, da ne bo dopuščal nasprotovanja znotraj svoje stranke in bo uporabil svojo večino za uresničitev načrta. Poudaril je, da je jedrska energija ključna za energetsko neodvisnost Velike Britanije, ki je bila predolgo odvisna od uvoza energije in nestabilnih tujih trgov.

Vključitev SMR-jev v načrte je pomemben korak naprej, saj omogoča prilagodljivejšo in hitrejšo gradnjo jedrskih objektov, navajajo britanski vladni viri. Ti reaktorji so zasnovani tako, da jih je mogoče postaviti v bližini industrijskih obratov, kar zmanjšuje stroške prenosa energije in povečuje učinkovitost, argumentirajo.

Starmer poudarja, da so mali modularni reaktorji (SMR) ključni za energetsko neodvisnost in gospodarsko rast Velike Britanije. FOTO: Adrian Dennis/Afp

Starmer je tudi že povabil tehnološka podjetja, kot so Google, Meta in Amazon, da investirajo v podatkovne centre, ki bi jih poganjali SMR-ji, kar bi dodatno spodbudilo gospodarsko rast in inovacije.

Kljub optimizmu pa obstajajo tudi izzivi. Noben SMR še ni komercialno operativen, številni projekti pa so se do zdaj zanašali na vladno financiranje. Kritiki opozarjajo na potencialne težave pri financiranju in izvedbi teh projektov, vendar Starmer ostaja optimističen glede prihodnosti jedrske energije v Veliki Britaniji.

Nova delovna mesta

Gradnja novih jedrskih elektrarn, zlasti malih modularnih reaktorjev (SMR), bo ustvarila tisoče visoko kvalificiranih delovnih mest, trdi vlada. Te zaposlitve ne bodo omejene le na fazo gradnje, temveč bodo potrebne tudi za obratovanje in vzdrževanje elektrarn, kar bo zagotovilo dolgoročno zaposlitev.

Podpora jedrski energiji prihaja tudi iz vrst sindikatov, kot je GMB, ki poudarjajo, da jedrska energija ne le prispeva k doseganju ciljev glede ogljične nevtralnosti, temveč tudi ustvarja dobro plačana delovna mesta. Podobno stališče zavzema tudi Združenje za jedrsko industrijo, ki meni, da so načrtovane reforme ključne za rast in čisto energijo

Poleg tega bo širitev jedrske energije spodbudila gospodarsko rast. SMR-ji so zasnovani tako, da jih je mogoče postaviti v bližini industrijskih obratov, kot so podatkovni centri za umetno inteligenco, kar bo zmanjšalo stroške prenosa energije in povečalo učinkovitost.

Greenpeace opozarja na izzive ravnanja z jedrskimi odpadki, medtem ko industrijski voditelji podpirajo reforme kot ključno priložnost za naložbe. FOTO: Mads Claus Rasmussen/ Reuters

Jedrska energija igra tudi ključno vlogo pri doseganju energetske neodvisnosti. Starmer je poudaril, da je Velika Britanija predolgo bila odvisna od uvoza energije in nestabilnih tujih trgov, zlasti ruskih. Z večjo uporabo jedrske energije bo država manj izpostavljena geopolitičnim tveganjem in nestanovitnosti cen energije na svetovnih trgih. To bo povečalo energetsko varnost in stabilnost oskrbe z energijo.

Greenpeace opozarja na jedrske odpadke

Vendar pa načrti za širitev jedrske energije niso brez kritik. Okoljevarstveniki, kot je Greenpeace, opozarjajo na potencialne težave pri financiranju in izvedbi projektov ter na dolgotrajne in drage postopke gradnje. Prav tako opozarjajo na nerešena vprašanja glede ravnanja z jedrskimi odpadki. Po drugi strani industrijski voditelji, kot je Rolls-Royce, pozdravljajo vladne spremembe in menijo, da bodo te reforme olajšale gradnjo novih jedrskih objektov in spodbudile naložbe v sektor.