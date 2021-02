Evroobmočje januarja spet z inflacijo

Letna stopnja inflacije v evrskem območju je januarja znašala 0,9 odstotka, kar je precejšen zasuk navzgor v primerjavi z decembrom, ko so države z evrom v povprečju imele 0,3-odstotno deflacijo, kažejo prvi podatki evropskega statističnega organa Eurostata. Evrska inflacija je bila tako prejšnji mesec še vedno znatno pod inflacijskim ciljem Evropske centralne banke, ki predpostavlja rast cen, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma.



Gledano po posameznih komponentah je letna stopnja inflacije pri hrani, alkoholu in tobaku v januarju znašala 1,5 odstotka, pri storitvah 1,4 odstotka, industrijsko blago, ki ni povezano z energijo, se je na letni ravni podražilo za prav tako 1,4 odstotka, cene energije pa so se medletno znižale za dobre štiri odstotke. Po prvih predvidevanjih Eurostata so najvišje letne stopnje inflacije januarja imeli na Nizozemskem (1,7) in v Nemčiji (1,6 odstotka), januarski podatki za Slovenijo pa še niso na razpolago.

