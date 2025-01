Evropske nabave plina bodo predmet trgovinskega spora z ZDA

V nadaljevanju preberite:

Članice EU so lani v drugi polovici leta ob povečanju uvoza LNG iz Rusije, zmanjšale uvoz plina iz ZDA. To bi letos lahko sprožilo zaostritev med ZDA in Evropo. Prihajajoči ameriški predsednik Donald Trump je že nekajkrat poudaril, da bo od Evrope zahteval večje nakupe ameriških energentov. Toda vprašanje se postavlja, če je to v ekonomskem pogledu realno pričakovati.

Kaj se dogaja s porabo in uvozom zemeljskega plina? Od kje in koliko so države EU uvažale plin lani? Kakšne so trenutne razmere z oskrbo po zaprtju plinovoda čez Ukrajino? Kje države EU iščejo nove vire?