(KOMENTAR) Evropske tovarne so ogrožene

Evropska unija je nastala na temeljih Evropske skupnosti za premog in jeklo. Organizacija je bila podlaga za obnovo in integracijo porušene Nemčije ter je pomenila začetek sodelovanja med evropskimi državami. To so bile v grobem težave leta 1950, zdaj pa se EU, ki se je z leti razširila po skoraj celotni celini, ukvarja s popolnoma drugačnimi izzivi. Zeleni prehod je povsem ukinil premog, jeklo (primarna proizvodnja aluminija) pa kot energetsko intenzivna panoga nima prave prihodnosti.