Država, ki je papež ne bo obiskal

Ko je Kitajska prejšnji teden škofa Melchiorja Shija priznala za zakonitega voditelja škofije Tianjina, je bila to poteza, ki so jo poznavalci odnosov med Pekingom in Vatikanom prepoznali kot pomemben korak k vzpostavitvi diplomatskih odnosov med obema stranema.

Petindevetdesetletni Shi Hongzhen, čigar katoliško ime je Melchior, pripada tako imenovani tihi cerkvi, ki na Kitajskem velja za nezakonito. Zakonito je Domoljubno združenje katolikov, kot se imenuje državna katoliška cerkev, ki ne priznava avtoritete Vatikana in papeža. V tej uradni cerkvi je zbranih več kot 6 milijonov vernikov. Problem je v tem, da je okoli tihe cerkve, ki na skrivaj moli za papeža in po skrivnih kanalih ohranja stike s Svetim sedežem, zbranih najmanj dvakrat toliko (okoli 12 milijonov) kitajskih katolikov. Ta razdeljenost cerkve je eden od razlogov, da dolgoletna pogajanja med Pekingom in Vatikanom o vzpostavitvi diplomatskih odnosov tako počasi napredujejo.