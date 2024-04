Evrska inflacija se še naprej umirja, na potezi bo ECB

V evrskem območju se rast cen še naprej postopoma umirja. V marcu se je povprečna stopnja inflacije v evrodeželi znižala z 2,6 na 2,4 odstotka, kažejo preliminarni podatki evropskega statističnega organa Eurostata. Medletno so se najbolj, za štiri odstotke, podražile storitve, sledijo hrana, alkohol in tobak (za 2,7 odstotka) in neenergetske industrijske dobrine (za 1,6 odstotka), na drugi strani pa se je energija v primerjavi z lanskim marcem celo pocenila, in sicer za 1,8 odstotka.

Naši statistiki so že prejšnji teden objavili, da je marčevska inflacija pri nas znašala 3,4 odstotka (po evropsko primerljivi metodologiji HICP), s čimer se v evrskem območju uvrščamo med države z nadpovprečno rastjo cen. Tudi pri nas so bile glavno gonilo inflacije cene storitev, ki so se medletno povečale za dobrih šest odstotkov.

Inflacijska rekorderka med državami z evrom je bila sicer marca sosednja Hrvaška (4,9 odstotka), sledijo pa ji severna soseda Avstrija (4,2 odstotka) in Estonija (4,1 odstotka). V obeh največjih državah z evrom Nemčiji (2,3) in Franciji (2,4), pa se inflacija hitro približuje dvoodstotnemu inflacijskemu cilju Evropske centralne banke. Zelo nizko, le 1,3-odstotno letno rast cen, beleži tudi Italija.

ECB o obrestih verjetno v juniju

Ob nadaljevanju takih trendov je vse večja verjetnost, da bo ECB že v prvem polletju začela z dolgo pričakovanim zniževanjem obrestnih mer. Prva monetarna seja je sicer na vrsti že ta mesec, a je odločitev o znižanju obresti bolj verjetna junija, ko bodo na voljo podrobnejši podatki za prvo četrtletje.

Analitiki ECB so sicer že prejšnji mesec svoje inflacijske napovedi popravili navzdol, zlasti za leto 2024, s predpostavko manjšega prispevka cen energentov. Strokovnjaki so napovedali, da bo povprečna inflacija letos znašala 2,3 v letu 2024, 2,0 v letu 2025 in 1,9 odstotka v letu 2026.