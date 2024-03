ECB brez sprememb obresti, napoveduje nižjo inflacijo

Svet Evropske centralne banke danes v skladu s pričakovanji ni spreminjal ključnih obrestnih mer. »Od zadnje seje, ki je potekala januarja, se je inflacija dodatno znižala. V najnovejših projekcijah strokovnjakov ECB je bila inflacija popravljena navzdol, zlasti za leto 2024, kar je predvsem odraz manjšega prispevka cen energentov. Strokovnjaki zdaj napovedujejo, da bo povprečna inflacija znašala 2,3 odstotka v letu 2024, dva odstotka v letu 2025 in 1,9 odstotka v letu 2026,« je ECB objavila na svoji spletni strani.

Na drugi strani v ECB pričakujejo nižjo gospodarsko dinamiko. Projekcijo gospodarske rasti za leto 2024 so popravili navzdol na 0,6 odstotka, saj pričakujejo, da »bo gospodarska aktivnost v bližnji prihodnosti ostala umirjena. Zatem pričakujejo, da se bo gospodarstvo okrepilo ter doseglo 1,5-odstotno rast v letu 2025 in 1,6-odstotno rast v letu 2026, k čemur bo sprva prispevala potrošnja, kasneje pa tudi investicije.«

Pri tem so po zasedanju zapisali še, da je »svet ECB odločen zagotoviti, da se bo inflacija čim prej vrnila na srednjeročno ciljno raven dveh odstotkov. Na podlagi sedanje ocene svet meni, da so ključne obrestne mere ECB določene na ravni, na kateri bodo, če jo bo ohranjal dovolj dolgo, znatno prispevale k temu cilju. Svet bo s prihodnjimi odločitvami zagotovil, da bodo ključne obrestne mere ECB določene na dovolj restriktivni ravni tako dolgo, kot bo potrebno. O ustrezni ravni in trajanju restriktivne denarne politike se bo svet ECB še naprej odločal na podlagi podatkov.«

Sprejete odločitve bo podrobneje pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.