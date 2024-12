Expo je življenjskega pomena za Srbijo, stal bo 17,8 milijarde evrov

V nadaljevanju preberite:

Expo 2027 je največji dogodek, ki ga je Srbija kadarkoli gostila, o pomenu svetovne razstave za Srbijo je že spomladi v intervjuju za Delo govoril tudi predsednik države Aleksandar Vučić. Podrobneje smo se o pomenu Expa 2027 in z njim povezanih projektov pogovarjali s Sinišo Malim, prvim podpredsednikom vlade in finančnim ministrom Srbije, ki je zadolžen za vodenje priprav na svetovno razstavo.

Expo je za Srbijo življenje, vir nadaljnje rasti in napredka, sidro, ki bo omogočilo nadaljnje vzdrževanje težko dosežene stabilnosti javnih financ, in jamstvo za nadaljnji razvoj, ki je bil v tej balkanski državi desetletja nenehno prelagan nekam v prihodnost, pojasnjuje Siniša Mali.

Poudarja, da je njegova država v preteklosti v gospodarskem smislu preveč pretrpela, izgubili so generacije in generacije, ki so čakale na boljše dneve, višje plače, več možnosti za svoje otroke. Kaj vse bodo zgradili pred začetkom svetovne razstave? Kako se v te posle lahko vključijo ponudniki iz tujin? Kako na izvedbo številnih projektov vpliva politična kriza, ki jo je sprožila novembrska zrušitev nadstreška železniške postaje, ki je odnesla 15 življenj?