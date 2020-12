Financiranje naložb in likvidnostnih potreb med epidemijo

Financiranje obratnih sredstev in investicij

Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij

Financiranje naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1). FOTO: Pexels

Specializirano financiranje podjetij v gozdno-lesni verigi

SID banka malim, srednjim in velikim podjetjem, na katera je epidemija vplivala, ponuja neposredne kredite po programu SDMKV . Kredit z ugodno obrestno mero, ročnostjo od 2 do 12 let in možnostjo moratorija lahko podjetja namenijo financiranju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter financiranju stroškov dela.Za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij ponujamo posojilo za, ki je prilagojeno potrebam podjetij v covid razmerah. Namenjeno je samostojnim podjetnikom, MSP, velikim podjetjem in zadrugam, pri čemer višina kredita omogoča financiranje od 100.000 € do 10 milijonov €, ročnost od 6 do 12 let, ugodno obrestno mero in dobre pogoje zavarovanj. Cilj programa, ki se izvaja po treh različnih shemah pomoči, je spodbujanje razvoja novih in izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov, ki so lahko novi za podjetja ali trg.Za podjetja, dejavna v gozdno-lesni verigi, je na voljo posojilo po programu Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (LES 1) , ki je namenjeno samostojnim podjetnikom, MSP, velikim podjetjem in zadrugam. Posojilo omogoča financiranje od 100.000 € do 5 milijonov €, ročnost od 2 do 20 let, ugodno obrestno mero in dobre pogoje zavarovanj. S sredstvi kredita lahko podjetja zgradijo nove ali posodobijo obstoječe obrate za predelavo lesa ter kupijo novo tehnološko opremo za razvoj in proizvodnjo novih lesnih proizvodov. V okviru naložbenega projekta lahko pridobijo tudi obratna sredstva za pokritje stroškov materiala, blaga, storitev in dela.