Finančna javnost čaka na četrtkove signale iz ECB

Svet Evropske centralne banke (ECB) ima ta četrtek na mizi odločanje o monetarnih zadevah, kjer sicer kakih sprememb obrestnih mer še vsaj nekaj četrtletij ni pričakovati. Ključno vprašanje je, ali bo ECB, ki jo vodi Christine Lagarde, sporočila kakršnokoli odločitev ali namig o postopnem zmanjšanju nakupov obveznic v okviru lanskega,1850 milijard vrednega izrednega programa odkupov vrednostnih papirjev za čas pandemije (PEPP), recimo z 80 na 60 milijard evrov na mesec.



Zagotovo se bodo glede obsega odkupov obveznic v zakulisju še naprej kresala mnenja med jastrebi in golobi, torej zagovorniki nekoliko bolj omejevalne denarne politike na čelu z Nemčijo in pa tistimi, ki še naprej prisegajo na močno spodbujevalne ukrepe evropske denarne oblasti.



V članku pišemo, kaj od četrtkovega srečanja centralniih bankirjev, med katerimi bo tudi guverner BS Boštjan Vasle, pričakuje finančna javnost in katere pomembne nove napovedi bo tokrat še predstavila ECB.