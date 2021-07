Fortenova se krepi v Mercatorju

V nadaljevanju preberite:

Mercator na zahtevo Fortenove sklicuje izredno skupščino delničarjev, ki bo odločala o dokapitalizaciji trgovca. Fortenova namerava Mercator dokapitalizirati s stvarnim vložkom, tako da bo del podrejenega posojila Mercatorju preoblikovala v lastniški delež. Tudi po dokapitalizaciji bo lastniški delež Fortenove ostal tik pod 90 odstotkov.



Fortenova je lastnik le malo manj kot 90 odstotkov Mercatorja. Ta teden je na redni skupščini glasovala s 5.427.500 delnicami, kar pomeni 89,11-odstotni delež.



Fortenova namerava v delnice preoblikovati šest milijonov evrov podrejenega posojila, ki ga je Mercator leta 2014 prejel od Agrokorja. Z dokapitalizacijo bo izdanih 166.667 novih delnic, ki bi jih prevzela Fortenova. S tem se bo delež Fortenove povečal na 89,4 odstotka.



Ker gre za dokapitalizacijo s stvarnim vložkom, mora dokapitalizacijo preveriti še revizor.



Mercator je leta 2014, takoj po prevzemu, od skupine Agrokor prejel 220 milijonov evrov posojila. Od tega mu je 200 milijonov evrov posodila nizozemska družba Agrokor B.V., preostalih 20 milijonov evrov pa je prejel od holdinga na Hrvaškem.



Nizozemska družba je posojilo v lastniški delež spremenila že leta 2014, je razvidno iz pojasnil sklica skupščine. Preostalih 20 milijonov evrov pa je bilo v postopku likvidacije Agrokorja prenesenih na Fortenovo.



Sodeč po letnem poročilu Mercatorja, teh 20 milijonov evrov zapade letos. Zakaj Fortenova ne preoblikuje celotnega posojila in kaj bo s preostankom, iz sklica skupščine ni razvidno. Če bi pod enakimi pogoji v lastniški delež prenesla celotno posojilo, bi se delež Fortenove v Mercatorju povzpel nad 90 odstotkov, kar bi hrvaškemu holdingu omogočilo iztisnitev manjšinskih delničarjev.



Okoli 9,7 odstotka lastnikov ima delnice na fiduciarnih računih hrvaških bank, predvidoma pa so to hrvaški pokojninski skladi, ki se Todoriću oz. Agrokorju pomagali pri prevzemu Mercatorja, a so delnice kupovali bistveno dražje kot je nato znašala prevzemna cena. Cena letošnje prevzemne ponudbe, ki je posledica prenosa delnic na Fortenovo, in cena nameravane dokapitalizacije je še bistveno nižja.