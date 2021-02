Furs bo kot v. d. direktorja vodil Simon Starček

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) imenovala Simona Starčka. Natečajni postopek za izbiro šefa Fursa je bil sicer sprožen januarja 2021, vendar je bil neuspešen, saj je bil prijavljen zgolj en kandidat, ki je do konca natečajnega postopka odstopil od kandidature. Minister za finance je zato vladi predlagal imenovanje novega vršilca dolžnosti do imenovanja generalnega direktorja v ponovnem natečajnem postopku.



Simon Starček je za v. d. generalnega direktorja imenovan s 1. marcem, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 31. avgusta 2021.





