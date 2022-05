Furs v štirih mesecih zaznava rekordne davčne prilive

Finančna uprava je v prvih štirih mesecih pobrala neto 6,7852 milijarde evrov prihodkov, kar je za 671,6 milijona evrov oziroma 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani in za 1,3 milijarde oziroma skoraj četrtino več kot v prvih štirih mesecih leta 2020, so sporočili iz Fursa.

Zadnji podatki za april 2022 sicer izkazujejo za skupno 1,8483 milijarde evrov prihodkov, kar je za 74,5 milijona evrov oziroma za 4,2 odstotka več kot v aprilu lani, še precej večja pa je razlika v primerjavi z aprilom 2020, saj bilo prilivov za 639,3 milijona evrov oziroma kar za 52,9 odstotka več.

Izstopa zlasti veliko povečanje prilivov od davka na dodano vrednost, ki so bili v prvih štirih mesecih letos z dobrimi 1,55 milijarde evrov skoraj za četrtino višji kot v istem obdobju lani. Za dobrih šest odstotkov so porasli prilivi od akontacije dohodnine, ki so presegli milijardo evrov. Na drugi strani pa so bile pobrane trošarine s 404 milijoni evrov za dobre štiri odstotke nižje kot do konca aprila lani.