Gen-I bo podražil elektriko za gospodinjstva

Energetska družba Gen-I bo s 1. avgustom uvedla nov redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, kar pomeni, da bo račun povprečnega gospodinjskega odjemalca višji za približno 18 odstotkov, so sporočili iz družbe. Za gospodinjstva novih višanj cen do konca letošnjega leta ne bo.

Trg dobave elektrike se sicer konsolidira, manjši dobavitelji brez lastnih virov in tisti z manjšim tržnim deležem so se umaknili, smo poročali. To sta naredila EON in Telekom Slovenije. Večina njihovih odjemalcev je prešlo na Gen-I. Serijo podražitev elektrike je začela energetska družba Petrol, ki ji z zamikom sledijo drugi.