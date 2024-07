Geoplin in azerbajdžanski Socar bosta sodelovala pri dobavi plina

Za zagotovitev nadaljnje zanesljive dobave zemeljskega plina je največji slovenski dobavitelj zemeljskega plina Geoplin na srečanju med ministrom Bojanom Kumrom in predsednikom azerbajdžanskega podjetja Socar podpisal memorandum o sodelovanju med Geoplinom in Socarjem.

Danes sta se v azerbajdžanskem glavnem mestu Baku srečala slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Kumer in predsednik azerbajdžanske državne naftne družbe Socar Rovshan Najaf. Na obisku je bil tudi Simon Urbancl, direktor Geoplina.

Geoplin ne kupuje več ruskega plina, obrnil se je na Alžirijo in zdaj Azerbajdžan. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na srečanju so ugotovili, da se odnosi med Slovenijo in Azerbajdžanom na področju energetike razvijajo uspešno in posebej so poudarili velike možnosti za sodelovanje pri dobavi zemeljskega plina. Urbancl in Najaf sta namreč med obiskom podpisala memorandum o sodelovanju, ki odpira pot za nadaljnje sodelovanje obeh držav na področju dobave zemeljskega plina.

Sodelovanje med Slovenijo in Azerbajdžanom je uspešno, posebej v energetiki. FOTO: Geoplin

»Pri našem prizadevanju za sodelovanje z velikimi dobavitelji zemeljskega plina, kot je Socar, je podpora Slovenije ključna, zato smo izredno veseli, da smo danes kot del gospodarske delegacije ministra Kumra lahko podpisali memorandum o sodelovanju, ki je pomemben za krepitev nadaljnje zanesljive energetske oskrbe Slovenije,« je po podpisu dejal Urbancl.