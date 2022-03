Geostrateške napetosti dražijo nafto

V nadaljevanju preberite:

Zaradi sankcij, uvedenih proti Rusiji, so je pojavila bojazen, da Rusija ne bo mogla več izvažati surove nafte kot doslej, čeprav izvoz nafte in naftnih derivatov za zdaj ni predmet sankcij. Cena 159-litrskega soda nafte brent je presegla ceno 110 ameriških dolarjev, kar je največ v zadnjih sedmih letih. Geopolitične napetosti so spet na delu. Kdaj bi lahko bilo kaj bolje?