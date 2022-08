Glavni izziv podjetij so visoke cene energije

V nadaljevanju preberite:

Zakaj v Ajpesu menijo, da lahko v Sloveniji v letih 2023 in 2024 pričakujemo umirjanje gospodarske aktivnosti, je v intervjuju med drugim pojasnila Andreja Kelhar Horvat, vodja sektorja za bonitetne in druge tržne storitve pri Ajpesu. Predstavila je še glavne izzive za gospodarstvo ter v kakšnem bonitetnem položaju so slovenska podjetja.