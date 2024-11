Golob napovedal skrajšani delovnik za prizadete v posameznih dejavnostih

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu gospodarstva je premier Robert Golob kot odziv na zmanjševanje števila naročil v delu predelovalne dejavnosti napovedal ukrep skrajšanega delovnika, ki bo predstavljen do konca leta in ga bodo lahko uporabila podjetja v posameznih dejavnostih. Vrh gospodarstva je sicer osredotočen na upadanje konkurenčnosti Slovenije in nujnost celovitega pristopa.