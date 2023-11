Golob obljubil davčno reformo in debirokratizacijo

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka je na vrhu gospodarstva, ki se ga je udeležil vrh vlade in nekateri nekdanji predsedniki vlad, izrazil razočaranje, da gospodarstvo nima sogovornika v vladi. Premier Robert Golob je obljubil mesečna usklajevanja z gospodarstvom, kjer bodo iskali rešitve za debirokratizacijo in davčno reformo.

Na vseh lestvicah, ki merijo konkurenčnost, inovativnost, digitaliziranost in druge podobne razvojne kriterije, je Slovenija uvrščena nekje na sredini, praviloma nižje od povprečja, kar je morda za koga dovolj, je dejal Šimonka: »Smo se zadovoljili s povprečjem? Kaj to pove o družbi, ki si je ob osamosvojitvi zadala cilj, da želi postati druga Švica. Kje se je izgubil zanos, ki smo ga imeli pri vstopanju v ključne mednarodne organizacije? Kaj je danes vizija Slovenije?« Poti do tam, kamor želimo priti, so po njegovem že napisane. A ne vemo, kaj z njimi početi in ne razumemo, kam nas vodijo. To je glavna pomanjkljivost naše države, je dodal: »Ustvarjalnost, inovativnost in prebojnost pa so mogoče le ob pogojih večje prostosti in zato se bomo morali rešiti regulatornega in davčnega balasta, ki nas pritiska k tlom. Želimo tekmovati z najbolj razvitimi v svetu in zato potrebujemo več znanja, več raziskav in razvoja. Ne moremo hitreje teči z več utežmi na rokah in nogah.«

Robert Golob (levo) je predsedniku GZS Tiborju Šimonki obljubil komunikacijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik vlade se je strinjal, da je dialog v zadnji polovici leta zastal: »Zato se zavezujem, da bomo enkrat mesečno sedeli z gospodarstvom, da bomo našli prave odgovore, kako zmanjšati birokratizacijo, ki duši gospodarstvo.« Izboljšave po njegovem potrebuje ureditev glede registracije delovnega časa. »To bo prva tema. Druga tema, ki jo želim odpirati z vami, pa je davčna reforma. Zaveza je, da do konca prvega četrtletja skupaj sestavimo izhodišča, kako naj to reformo izpeljemo, da bomo skupaj ustvarili več in več imeli.«

Nekdanji predsedniki vlad. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Medtem ko je bila dodana vrednost na zaposlenega v EU lani dobrih 66.000 evrov na zaposlenega, je bila v Sloveniji dobrih 48.000 evrov. Soustanovitelj Dewesofta Jure Knez je poudaril, da so druge države glede tega boljše: »Na področjih davčne politike, zaposlovanja, privabljanja digitalnih nomadov delajo veliko bolje. Ne smemo si zatiskati oči in moramo priznati, da so drugi veliko boljši.«

Vrha gospodarstva so se udeležili tudi nekateri nekdanji predsedniki vlad. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Postajamo oaza, kjer se marsikaj ne da,« pa je opozorila Nina Dremelj, predsednica kluba Poslovni angeli, in dodala, da smo inovacijsko izredno močna država. A tega ne znamo izkoristiti. Tako da tudi podjetja vse bolj zapuščajo Slovenijo in se ne ustanavljajo pri nas.

Okrogla miza na vrhu gospodarstva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister za visoko šolstvo Igor Papič je poudaril, da Slovenija z novim proračunom namenja rekordna sredstva za raziskave in razvoj: »Denar je tukaj, treba ga je začeti učinkovito porabljati.« Napovedal je prve razpise v začetku prihodnjega leta, večinoma denarja pa bo namenjala agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.