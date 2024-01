Gospodarska klima boljša, a pod dolgoletnim povprečjem

Gospodarska klima se je decembra izboljšala v evrskem območju in v celotni Uniji, kažejo najnovejši podatki evropske komisije. V evrodeželi se je kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI) povzpel s 94,0 na 96,4 točke, kar je največ po maju lani. Zaupanje se je izboljšalo v vseh sektorjih, ne glede na rahel porast inflacijskih pričakovanj, še vedno pa ostaja pod dolgoletnim povprečjem (100 točk).

Izboljšanje gospodarske klime je predvsem posledica večjega zaupanja med potrošniki in menedžerji v trgovini na drobno, storitvah in gradbeništvu, medtem ko je v industriji ta kazalnik večinoma ostal nespremenjen. Menedžerji iz industrije sicer vse od maja lani ocenjujejo, da naročila upadajo, vendar jih zdaj manj meni, da so njihove zaloge velike ali nad normalno ravnjo.

Posledično njihova proizvodna pričakovanja ostajajo skoraj nespremenjena. Sestavljeni kazalnik ESI sicer meri razpoloženje v petih sektorjih, pri čemer je utež za industrijo 40 odstotkov, za storitve 30, potrošnike 20 in za prodajo na drobno in gradbeništvo po pet odstotkov. Med večjimi državami Unije se je razpoloženje izboljšalo zlasti v Italiji (za 2,6) ter Španiji in Nemčiji (za 2,4 točke), poslabšalo pa se je na Nizozemskem (za 1,1) in v Franciji (za 0,5 točke), medtem ko je na Poljskem ostalo na približno isti ravni, ugotavlja evropska komisija.

Razpoloženje boljše tudi v Sloveniji

Na drugi strani pa so pričakovanja evropskih menedžerjev glede prihodnjega zaposlovanja nad dolgoletnim povprečjem. Še več, v Uniji so se decembra celo izboljšala, na 102,4 točke, v evrskem območju pa so bila prejšnji mesec še nekoliko višja (102,8 točke).

Tudi v Sloveniji se kazalnik gospodarske klime od julija počasi izboljšuje, kažejo podatki državnega statističnega urada. Decembra se je na mesečni ravni znova zvišal, za 1,3 odstotne točke, in sicer najbolj v trgovini na drobno in industriji, še vedno pa je bil pod dolgoletnim povprečjem. Na letni ravni je bil kazalnik 3,6 odstotne točke nižji kot decembra lani, najbolj pa se je poslabšal v storitvah in predelovalnih dejavnostih.

Investitorji čakajo na preobrat v Nemčiji

Decembra se je že tretji mesec zapored izboljšal tudi kazalnik Sentix, ki meri razpoloženje 2800 evropskih investitorjev in analitikov. Indeks, ki se je drastično poslabšal marca 2022, po ruski invaziji v Ukrajini, je od tedaj še vedno globoko v negativnem območju, je pa zdaj najmanj pesimističen po maju lani.

Med glavnimi vzroki za razmeroma nizko naložbeno moralo so zdaj predvsem negotove razmere in pričakovanja v Nemčiji. Dokler ne bo pozitivnega preobrata v največjem evrskem gospodarstvu, je težko pričakovati bistveno izboljšanje razpoloženja tudi med evropskimi investitorji, soglašajo analitiki.