Gospodarska klima se je marca obrnila navzdol

Vojna v Ukrajini in njene posledice očitno vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov pri nas v zadnjem mesecu, hkrati pa izboljšanje epidemioloških razmer vpliva na še vedno pozitiven premik na letni ravni, zlasti kar zadeva storitve. Kot ugotavljajo na Sursu, je namreč v marcu gospodarska klima v Slovenji po štirih zaporednih mesecih rasti upadla za 5,2 odstotne točke.

Na mesečno spremembo so negativno vplivale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 2,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke). Na drugi strani bil vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pozitiven (za 0,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa ni imel vpliva.

Na letni ravni je sicer gospodarska klima še vedno za dve odstotni točki višja kot marca lani. K tej rasti so prispevale višje vrednosti kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 4,6 odstotne točke), trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Negativno pa sta vplivala padca kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke) in med potrošniki (za 2,1 odstotne točke).