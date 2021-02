Gospodarska klima se po globokem upadu le izboljšuje

Gospodarska klima pri nas se še naprej izboljšuje, in je bila februarja, gledano v celoti, tretjič zapored obetavnejša kot mesec poprej. Glede na globok padec v lanskem pandemičnem letu pa je njen kazalnik še vedno za 2,4 odstotne točke nižji od dolgoletnega povprečja, ugotavlja državni statistični urad (Surs).



K izboljšanju gospodarske klime na mesečni ravni so februarja prispevali vsi kazalniki, razen v predelovalnih dejavnostih. Kazalnik zaupanja potrošnikov je k dvigu prispeval 1,6 odstotne točke, v storitvenih dejavnostih 1,2 odstotne točke, v trgovini na drobno 0,3 odstotne točke in v gradbeništvu 0,2 odstotne točke. Le vpliv kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil rahlo negativen (za 0,1 odstotne točke), so izračunali na Sursu.



Medletna primerjava sicer še pokaže, da je bil kazalnik gospodarske klime v februarju za 8,1 odstotne točke nižji kot v februarju lani, torej v zadnjem mesecu pred izbruhom epidemije. Na znižanje vrednosti kazalnika je na letni ravni sicer pričakovano najbolj vplival upad zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 5,9 odstotne točke); sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in med potrošniki (za 1,5 odstotne točke). Pozitivno sta na letno vrednost kazalnika vplivala rast zaupanja v predelovalnih dejavnostih (1,6 odstotne točke) in v gradbeništvu (0,1 odstotne točke).

Izboljšanje tudi v Nemčiji

Februarja se je močno popravilo tudi razpoloženje med nemškimi menedžerji, kazalnik poslovne klime se je izboljšal, bolj pozitivna je tudi ocena trenutnih poslovnih razmer, pesimizem glede poslovanja v prihodnjih mesecih pa se je znatno zmanjšal, je ta teden sporočil vodilni nemški inštitut, münchenski Ifo.



Izboljšanje je znatno zlasti v predelovalni industriji, kjer je indeks poslovne klime zrasel na najvišjo vrednost po novembru 2018. Prav zaradi robustnosti nemške industrije se tamkajšnje gospodarstvo uspešno spopada z vnovičnim zaprtjem države, ki je prizadelo predvsem nekatere storitve, ugotavlja Ifo, ki še izpostavlja, da je tamkajšnja turistična industrija prvič doslej pokazala previden optimizem kar zadeva prihajajočo počitniško sezono.



Sicer pa lahko zdaj k nekaj večjemu optimizmu med nemškimi gospodarstveniki pripomorejo tudi navzgor revidirani podatki o gibanju BDP v zadnjem četrtletju lani. Ti kažejo da je bila rast v tem obdobju 0,3- in ne le 0,1-odstotna, celotni lanski gospodarski padec v Nemčiji pa je bil s 4,9 odstotka nekaj nižji od prejšnjih ocen, ugotavlja nemški statistični urad.





