Gospodarska ohladitev v Srednji in Vzhodni Evropi

Države Srednje in Vzhodne Evrope se bodo v tej zimi (v zadnjem četrtletju lanskega in prvem četrtletju letošnjega leta) težko izognile tehnični recesiji zaradi padca kupne moči in tujega povpraševanja, poslabšanih finančnih razmer in nižje fiskalne porabe, napovedujejo analitiki mednarodne bančne skupine Unicredit. Gospodarska rast naj bi se z lanskih 4,4 odstotka v povprečju upočasnila na vsega 0,5 odstotka, prihodnje leto pa zvišala na 3,3 odstotka. Težko pričakovani gospodarski odboj naj bi se tako začel v drugi polovici letošnjega leta, a s pogojem, da bo okrevalo tudi evrsko območje.