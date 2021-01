Gospodarsko razpoloženje januarja rahlo navzgor

Januarja se je kazalnik gospodarske klime sicer izboljšal za za 2,2 odstotne točke v primerjavi z decembrom lani, a je bil z minus 7,1 točke za dobrih 11 točk nižji kot pred začetkom epidemije januarja lani, kažejo zadnji podatki državnega statističnega zavoda (Surs).



K januarskemu izboljšanju gospodarske klime so na mesečni ravni prispevali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v trgovini na drobno, ki se je znižal za 0,7 odstotne točke. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je zvišal za 1,5 odstotne točke, v storitvenih dejavnostih za 1,3 odstotne točke, kazalnika zaupanja v gradbeništvu in med potrošniki pa sta bila višja vsak za 0,1 odstotne točke.



Gospodarsko razpoloženje je na letni ravni nižje že nekaj mesecev, v primerjavi z januarjem lani pa se je zvišal le kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,5 odstotni točki). Najbolj sta na letni ravni upadla kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 7,7 odstotne točke) in med potrošniki (za 3,6 odstotne točke), sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,0 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke), ugotavlja Surs.

