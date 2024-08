Gospodarsko razpoloženje navzgor na mesečni in letni ravni

Razpoloženje v gospodarstvu se je avgusta izboljšalo, na mesečni ravni so nanj pozitivno vplivali vsi kazalniki zaupanja, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs). Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala –1,7 odstotne točke in je bila za 1,2 odstotne točke višja kot v juliju (−2,9 odstotne točke).

Po posameznih dejavnostih so statistiki izračunali zvišanje kazalnikov zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke), predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu (vsak za 0,2 odstotne točke) ter v storitvenih dejavnostih in med potrošniki (vsak za 0,1 odstotne točke).

Izboljšanje tudi na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim avgustom je bila vrednost kazalnika gospodarske klime višja za 4,6 odstotne točke. K rasti so prispevale višje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 2,0 odstotne točke) ter v predelovalnih in storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke oz. za 1,2 odstotne točke). Negativno pa sta vplivala upada vrednosti kazalnikov zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).