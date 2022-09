Gospodarstvo nasprotuje obveznim božičnicam

Gospodarstvo je zaradi napovedi ministra za delo, družino in socialne zadeve Luke Meseca, da v okviru spremembe delovne zakonodaje načrtujejo tudi obvezno božičnico, na nogah. Opozarjajo namreč, da je v času energetske krize in zaostrenih, nesprejemljivo dodatno obremenjevati podjetja. Sindikati idejo pozdravljajo.

Mesec je povedal, da je njegovo ministrstvo predlagalo uvedbo obvezne božičnice oziroma dodatnega regresa. »Če bo sprejeto, bo zaposlenim to zimo izplačan regres v znesku minimalne plače,« je po poročanju Radia Slovenija na posvetu v Ljubljani še dejal minister. Minimalna plača trenutno znaša 1074 evrov bruto.

Izplačila naj ostanejo prostovoljna

»To je norost,« se je na to odzval predsednik Združenja Manager Andrej Božič. Kot pravi, v Združenju podpirajo nagrajevanje zaposlenih, pa tudi njihovo udeležbo pri dobičku, vendar trenutek, ko se soočamo z energetsko krizo, ni primeren za predpisovanje obveznega izplačila božičnice. Božič je prepričan je, da bodo uspešna podjetja še naprej zaposlenim izplačevala božičnico, saj se zavedajo, da je z njimi treba deliti dobre rezultate. Zato bi to moralo ostati prostovoljno izplačilo.

Podobno menijo v Obrtni zbornici Slovenije, kjer obvezni božičnici prav tako nasprotujejo. »Glede na izjemno težko situacijo zaradi energetske krize, v OZS ostro nasprotujemo predlogu za uvedbo obvezne božičnice,« pravi predsednik zbornice Blaž Cvar. Dodaja, da se obrtniki in podjetniki se namreč v teh časih borijo za obstoj podjetij in za ohranitev delovnih mest. »Obvezne božičnice pa predstavljajo dodatno obremenitev, ki si je v tem trenutku številni ne morejo privoščiti. V OZS zagovarjamo dostojne plače, vendar pa menimo, da bi moralo biti izplačilo božičnice prostovoljno in ne obvezno. Prepričani smo, da bodo tisti delodajalci, ki si to lahko privoščijo, svoje delavce zagotovo nagradili in jim izplačali tudi božičnico,« je dejal Cvar.

ZSSS predlog podpira

Drugače pa menijo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. »Mi ta predlog podpiramo,« pravi predsednica te zveze Lidija Jerkič. Pojasnjuje, da gre pri božičnicah za institut, ki je v zasebnem sektorju postal uveljavljen, zato je prav, da postane obvezen. »Vedno se varčuje na ljudeh, saj veliko podjetij, ki bi lahko, božičnice ne izplača,« dodaja. Višina božičnice je po besedah Jerkičeve stvar dogovora socialnih partnerjev. Na opozorila gospodarstva, da čas za take rešitve ni primeren, pa sogovornica odgovarja, da čas za to nikoli ni pravi.