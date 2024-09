Gospodarstvo zapustilo Boštjančičev strateški svet za davke

Strokovnjaka iz vrst gospodarstva »pri pripravi naslednjega paketa davčnih sprememb ne bosta sodelovala v strateškem svetu za davke in iz njega nepreklicno izstopata s takojšnjim učinkom«, so v gospodarskih interesnih združenjih sporočili ministru za finance Klemnu Boštjančiču.

V svetu sta sedela tudi glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc in Jasmina Malnar Molek z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Oba strokovnjaka sta sicer v svetu sodelovala kot posameznika, in ne kot izrecna predstavnika institucij, v katerih sta zaposlena, so sporočili iz GZS.

»Reprezentativne delodajalske organizacije, članice ESS, so v svojem pismu spomnile, da so že aprila na predsednika vlade naslovile dopis, v katerem so jasno poudarili, da ad hoc delovna skupina za davke ter strateški svet za davke pri ministrstvu za finance nista prinesla želenih dogovorov in konsenza. Ministra so junija obvestile, da strokovnjaka iz vrst gospodarstva ne moreta več zastopati stališč gospodarstva,« so v GZS zapisali v sporočilu za javnost. »Potem ko je Vlada RS prvi paket davčnih sprememb sprejela, še preden je bil obravnavan na seji ekonomsko-socialnega sveta, sta vladna in delojemalska stran na petkovi seji ESS nasprotovali predlogu sklepa delodajalske strani, da ekonomsko-socialni svet Vladi Republike Slovenije predlaga umik davčnega paketa iz zakonodajnega postopka.«