Gospodarstvo zmerno raste, brezposelnih pa februarja manj

Slovensko gospodarstvo je lani spet poslovalo bolje od evrskega povprečja, njegova zmerna rast pa se nadaljuje tudi v začetku letošnjega leta. Inflacija se še naprej giblje blizu dveh odstotkov, trg dela pa zaznamujejo predvsem uveljavitev plačne reforme v javnem sektorju in prvi znaki ohlajanja, ugotavlja Banka Slovenije v pregledu makroekonomskih gibanj.

Dejavnost v storitvenem sektorju se umirja, a je tudi februarja ostala v območju rasti, v predelovalni industriji pa se je spet skrčila, a najmanj v devetih mesecih. Skladno s tem se je gospodarsko razpoloženje nekoliko dvignilo. Razpoložljivi podatki za prvo četrtletje sicer kažejo solidno rast domačega trga in nadaljevanje zahtevnih razmer za izvoznike, kratkoročni napovedni modeli pa nakazujejo 0,7-odstotno četrtletno rast BDP.

Kar zadeva rast plač, v BS ugotavljajo, da je bila decembra v javnem sektorju po daljšem obdobju spet višja kot v zasebnem. Pričakovati je, da se bodo tovrstna gibanja nadaljevala tudi v prihodnje s plačno reformo javnega sektorja. Ob umirjanju inflacije se realne plače še naprej krepijo, kar viša kupno moč gospodinjstev.

Inflacija se je februarja upočasnila in je bila z 1,9 odstotka za 0,4 odstotne točke nižja kot januarja. Glavni vzrok za to je predvsem nižja medletna rast cen energentov in nižje cene elektrike ob uveljavitvi zakona za zamejitev cen omrežnin. Medletna rast cen hrane se je sicer februarja okrepila, podobno tudi rast cen drugega blaga in storitev. Zvišanje osnovne inflacije na 2,2 odstotka je bilo s tem široko osnovano. Izstopa zlasti rast cen storitev, ki kljub postopnemu umirjanju ostaja pogojena s plačnimi gibanji in je še naprej najpomembnejši dejavnik skupne inflacije, poudarjajo v centralni banki.

Februarja spet manj brezposelnih

Prijavljanje novih brezposelnih oseb se je v primerjavi s prejšnjimi meseci upočasnilo, ob tem pa se je ponovno več brezposelnih oseb zaposlilo. Konec februarja je bilo tako registriranih 48.278 brezposelnih, kar je 3,7 odstotka manj kot januarja in 2,9 odstotka manj kot februarja lani, ugotavljajo na Zavodu za zaposlovanje.

Na novo se je februarja pri Zavodu prijavilo 4.707 brezposelnih, kar je 44,2 odstotka manj kot januarja in 0,6 odstotka več kot pred letom. Ob tem se je zaposlilo 4.734 brezposelnih, kar je 31,7 odstotka več kot januarja in 0,6 odstotka več kot v lanskem februarju. Delodajalci so od začetka leta do konca februarja Zavodu sporočili 25.410 prostih delovnih mest, 6,7 odstotka manj kot v istem času lani.