GZS je podelila nagrade za izjemne dosežke

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke podelila Esteri Brajak, direktorici podjetja Medius, Petru Času, generalnemu direktorju Steklarne Hrastnik, Milanu Kusterju, direktorju i-Vent, Medeji Lončar, direktorici Siemens Slovenija ter Enverju Šišiću, generalnemu direktorju in predsedniku kolegija direktorjev Skupine Perutnina Ptuj.

GZS je priznanja gospodarstvenikom za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja podelila sedeminpetdesetič.

Predsednik GZS Tibor Šimonka je dejal, da so uspehi nagrajenk in nagrajencev GZS »dokaz več, da je slovensko gospodarstvo močno, ambiciozno in odporno tudi v obdobjih negotovosti, ko se svet okoli nas spreminja s hitrostjo, ki ji je težko slediti. V svetu, kjer se soočamo z geopolitičnimi napetostmi, nenehnimi regulativnimi zahtevami, energetskimi in surovinskimi izzivi, ni lahko vztrajati. A prav tu se pokaže prava moč – moč vizionarskega vodenja, močnih vrednot in trdne povezanosti.« Rdeča nit nocojšnjega dogodka, Aristotelova misel, da je celota več kot vsota njenih delov, se mu zdi zato zelo pomenljiva. »Kajti, uspeh ni nikoli zgolj plod enega posameznika. Uspeh je ekipa, je skupna strast, je vera, da je skupaj moč doseči več,« je povedal in dodal, da GZS verjame v gospodarstvenike, ki s prizadevnostjo, žarom v očeh, pogumom in srčnostjo ustvarjajo nekaj več. »Vemo, da podjetništvo potrebuje okolje, ki ne ovira, temveč spodbuja. Da potrebuje prostor za rast, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Brez močnih podjetij namreč ni močnega gospodarstva in brez slednjega ni močne države,« je bil jasen.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je izpostavila: »Vaše delo posredno in neposredno podpira različne družbene dejavnosti, med njimi sta kultura, šport, in humanitarne akcije, pripomore pa tudi k razvoju številnih lokalnih okolij. Zato mu moramo priznati ustrezno mesto v naši družbi. Večkrat poudarim, da bomo močno socialno državo lahko imeli samo z močnim, odpornim gospodarstvom. Če gre dobro gospodarstvu, gre lahko bolje tudi vsem nam in naši čudoviti državi.«