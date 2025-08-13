Dragićeva žena ostro nad Sekulića: Kvazi selektor ni črtal Zorana, odšel je sam

Aleksander Sekulić je včeraj sporočil, da na evropsko prvenstvo v košarki, ki se za slovensko izbrano vrsto v Katowicah začenja 28. avgusta, ne bosta odpotovala mladi Žiga Daneu in izkušeni Zoran Dragić. Odločitev selektorja je v Sloveniji naletela na mešane odzive. Nekateri pravijo, da je mlajši brat uspešnejšega Gorana Dragića že preživel svoja najboljša leta, drugi pa so mnenja, da si glede na zgodovino zasluži mesto v dvanajsterici za prvenstvo stare celine.

Med njimi je tudi Zoranova soproga Svetlana Dragić, ki je na družbenih omrežjih močno udarila po selektorju Sekuliću. Pravi, da njenega soproga iz reprezentance ni prečrtal trener, temveč da je odšel sam. »Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika,« je zapisala na družbenih omrežjih.

»Zoki je sam zapustil reprezentanco in s tem verjetno res olajšal zadevo gospodu dotičnemu, ki ni vedel, na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance,« dodaja Dragićeva srčna izbranka, ki jo je močno zmotilo dejstvo, da je Zoran kljub dobri sezoni v dresu španskega Bilbaa in lepi zgodovini, ki jo je spisal s slovensko reprezentanco, izpadel iz ekipe.

Zoran Dragić v dvoboju s Stephom Curryjem na svetovnem prvenstvu leta 2014. Je njegova zgodba v reprezentančnem dresu končana? FOTO: Josep Lago/AFP

»Iskreno mislim, da se je Zoki znašel v tem položaju zaradi svojega priimka. Ampak to zdaj niti ni več pomembno. Mladi si zaslužijo priložnost in igranje, za dolgoletne člane pa si želim, da bi reprezentančno pot zaključili na dostojanstven način, z vsaj malo hvaležnosti s strani vodstva,« še dodaja.

Več bomo verjetno izvedeli že po današnjem medijskem terminu reprezentance, ki se konec tedna v pripravah na evropsko prvenstvo odpravlja na gostovanji v Latviji in Litvi.