Suspendiran nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov

Komisija za integriteto športnikov sporoča, da je suspendirala nekdanjega svetovnega prvaka v teku na 100 metrov Freda Kerleyja. Američan naj bi se namerno izogibal dopinškemu testiranju, a sam obtožbe zavrača in napoveduje, da bo izpodbijal odločitev komisije.

Svetovni prvak iz Eugena pred tremi leti je protidopniškega nadzornika obtožil, da si ni prizadeval po najboljših močeh, da bi ga našel na navedeni lokaciji: »Stojim za resnico. Iz spoštovanja do pravnega postopka se trenutno ne bom spuščal v podrobnosti. Lahko pa vam obljubim, da se bom močno boril za svoje ime, svojo kariero in svojo zapuščino,« je povedal hitri Američan.

Kerley je na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 v teku na 100 metrov osvojil srebrno, lani v Parizu pa še bronasto medaljo. Na svetovnih prvenstvih je posamični zlati medalji dodal še dve s štafeto. »Že prej sem se soočil z nevihtami. Vsakič sem iz njih izšel močnejši. Tudi tokrat ne bo nič drugače,« dodaja Kerley. Pred dvema tednoma se je sicer umaknil z ameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo v Tokiu potekalo od 13. septembra dalje.

Januarja so ga po burnem prepiru s policijo že aretirali v Miamiju, v ločenem primeru pa so ga januarja obtožili zaradi nasilja v družini nad materjo njegovih otrok. Obakrat se je izrekel za nedolžnega.