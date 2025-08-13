V zapor tudi nekdanja prva dama Južne Koreje

V Južni Koreji so v torek pozno zvečer aretirali in pridržali soprogo zaprtega nekdanjega predsednika države Jun Suk Jola. Nekdanjo prva dama Kim Keon He med drugim sumijo manipulacije z delnicami in podkupovanja, kar pomeni, da sta se prvič v zgodovini te vzhodnoazijske države za zapahi znašla tako nekdanji predsednik kot njegova soproga.

Tožilci trdijo, da je 52-letna Kim zaslužila več kot 800 milijonov vonov (okoli 500.000 evrov) z udeležbo v shemi dogovarjanja o cenah, ki je vključevala delnice prodajalca vozil BMW v Južni Koreji, poročajo tuje tiskovne agencije. Od sporne verske sekte Cerkev za združitev naj bi v zameno za poslovne usluge sprejela dve torbici Chanel in diamantno ogrlico kot podkupnino. Osumljena je tudi vmešavanja v imenovanje kandidatov med parlamentarnimi nadomestnimi volitvami leta 2022 in splošnimi volitvami lani.

Kim je med štiriurnim zaslišanjem v Seulu zavrnila vse očitke. Sodišče je zanjo izdalo priporni nalog, ker obstaja nevarnost, da bi uničila dokaze.

Kim je med štiriurnim zaslišanjem v Seulu zavrnila vse očitke. FOTO: Jung Jon Je/AFP

V Južni Koreji so se nekdanji predsedniki že večkrat znašli za zapahi, nazadnje prav Jun, ki je v zaporu pristal zaradi neuspešnega poskusa uvedbe vojnega stanja decembra lani, ki je v Južni Koreji sprožil politično krizo. Proti njemu potekata dva sodna postopka, prvi zaradi razglasitve vojnega stanja, v drugem pa ga je tožilstvo v začetku maja obtožilo zlorabe položaja, prav tako v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja.

Kim Keon He se je rodila leta 1972. Študirala je umetnost, leta 2009 pa je postala izvršna direktorica in predsednica podjetja za umetniške razstave Covana Contents. Leta 2012 se je poročila z Jun Suk Jolom, ki je deset let zatem postal južnokorejski predsednik.

Osumljena je tudi vmešavanja v imenovanje kandidatov med parlamentarnimi nadomestnimi volitvami leta 2022 in splošnimi volitvami lani. FOTO: Jung Jon Je/AFP

Še preden je postala prva dama (sama ima raje, da jo nazivajo predsednikova žena), se je zapletla v več škandalov. Južnokorejski mediji so poročali, da naj bi se izogibala plačilu davkov, med volilno kampanjo njenega moža pa so se pojavila poročila, da je v svojem življenjepisu napihnila povezave z newyorško poslovno šolo Stern Universe. Na tiskovni konferenci se je kasneje javno opravičila in obljubila le, da se bo osredotočila na vlogo predsednikove soproge, če bo Jun izvoljen.

Kim so obtožili tudi plagiatorstva v njenih akademskih člankih. Univerza Kookmin, kjer je Kim doktorirala, je sicer sporočila, da ni našla znakov kršitev, izjava pa je sprožila močan odziv univerzitetne skupnosti. Komisija šestnajstih profesorjev je objavila lastne ugotovitve v podporo obtožbam o njenem plagiatorstvu med njenim magistrskim študijem. Notranja preiskava je potrdila, da je prav zares šlo za plagiat; Kim je imela čas do januarja letos, da bi obtožbe izpodbijala, vendar se ni odločila za ta korak.