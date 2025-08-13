Personalizirana filmska produkcija

V nadaljevanju preberite:

Kar je imelo še pred letom ali dvema bolj ali manj eksperimentalni značaj, je zdaj že skoraj del filmske produkcije. Orodja umetne inteligence že precej sokreirajo filmsko industrijo, če se pogovarjamo zgolj v industrijskih terminih, pa ni zanemarljivo niti dejstvo, da naj bi se letos izkupiček od filmov, produciranih izključno z orodji umetne inteligence, na trgu že približal milijardi evrov, že prihodnje leto pa naj bi se ta vrednost podvojila.