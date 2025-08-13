Arabsko taktiziranje v času genocida

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko izraelska vojska začenja veliko kopensko ofenzivo in ko je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu tudi javno dejal, da možnosti za prekinitev ognja na območju Gaze ni več, v Egiptu v sklopu dogovora med egiptovsko vlado in palestinskimi oblastmi (PA) že več mesecev urijo Palestince, ki naj bi po koncu vojne v Gazi prevzeli varnostne naloge. Po poročanju spletnega portala Middle East Eye se je urjenje začelo že aprila. To je mogoče razumeti tudi v kontekstu tako imenovane newyorške deklaracije, ki so jo pred dobrima dvema tednoma sprejele vse članice Arabske lige in tudi Evropske unije.

Dogovor arabskih držav o prihodnosti Gaze, ki je bil sprejet v generalni skupščini Združenih narodov, med drugim predvideva, da bi – po koncu vojne – nadzor nad palestinsko enklavo na povabilo palestinskih oblasti (PA) iz Ramale začasno prevzela mednarodna misija (najverjetneje pod okriljem ZN), sčasoma pa bi bilo upravljanje porušene in opustošene Gaze v celoti prepuščeno palestinskim oblastem. To naj bi v prihodnosti vodilo k ustanovitvi neodvisne palestinske države.