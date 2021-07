GZS podelila nagrade za gospodarske dosežke

125.000 evrov dodane vrednosti

Tovarna arom in eteričnih olj Etol je del skupine Flavors & Fragnances in se je 1. 1. 2021 preimenovala v Tastepoint. Vodi jo dolgoletni direktor. Družba je leta 2019 od 70 milijonov evro ustvarila 86,7 odstotka prihodkov na tujih trgih in ob 24,5-odstotni EBITDA v prihodkih dosegla skoraj 125.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.Adria Dom vodiin je v lasti novomeške Adrie Mobil. Je proizvajalec mobilnih hišk ter visokokakovostnih šotorov za glamping. V skoraj dvajsetih letih obstoja so izdelali več kot 15.000 enot, več kot 1300 lani. Njihove produkte uporabljajo v 380 različnih kampih v 30 različnih državah, kjer dosegajo vodilne tržne deleže predvsem na Hrvaškem in v Italiji. Več kot 92 odstotkov prihodkov ustvarijo na tujih trgih, kjer so jih v zadnjih treh letih povprečno povišali za 11 odstotkov na leto. Poleg rasti prihodkov ima družba tudi rast dobička, dodane vrednosti, EBIDTE in donosnosti kapitala.Lumar IG je družinsko podjetje, vodilni slovenski proizvajalec skoraj ničenergijskih montažnih objektov. Vodi ga. V skoraj tridesetih letih delovanja so zgradili več kot 2450 objektov po Evropi, največ v Sloveniji, Nemčiji, Italiji in Avstriji. Dosegajo višje cene kot konkurenca. To potrjuje tudi kar 24-odstotna rast dobička in 16-odstotna rast čistih prihodkov v zadnjih treh letih, rast so imeli tudi lani.DOBA – Fakulteto za uporabne poslovne in družbene študije Maribor vodi direktorica. Fakulteta je sodoben samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2004. Je del poslovne skupine DOBA. Družba je s triletno povprečno 12,4-odstotno rastjo leta 2019 ustvarila 3,1 milijona evrov prihodkov in kar 103.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Tudi EBITDA v prihodkih od prodaje je znašala 25,8 odstotka leta 2019 ob 23,1-odstotni letni rasti v zadnjih treh letih. Rast prihodkov in dobička so imeli tudi letos v času epidemije.J. T. Fotografije Barbara Reya