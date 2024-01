Hitrejše zaposlovanje turških delavcev na drugem tiru

Turška družba Yapi Merkezi, ki gradi drugi tir med Koprom in Divačo, bo lažje in hitreje iz Turčije pripeljala delavce, s čimer bodo dela na delovišču potekala hitreje. Vlada je namreč na predlog ministrstva za infrastrukturo sprejela sklep, da se vloge za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo pri tej gradbeni družbi obravnavajo prednostno.

Yapi Merkezi, ki gradi drugi tir v konzorciju s Kolektorjem Construction, opozarja, da upravne enote zaradi neprednostne obravnave enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ne izdajajo dovolj hitro, da bi omogočale opravljanje dela v pogodbenih rokih. Pred časom so predstavniki družbe Yapi Merkezi potožili, da napredka pri delovnih dovoljenjih za tujce skoraj ni. Ta napredek da je prepočasen in najbolj problematičen na upravni enoti Ljubljana zaradi neodzivnosti.

Novela zakona o tujcih iz lanskega aprila je omogočila prednostno obravnavo vloge za izdajo oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja tujcu, če je to v javnem interesu države. Na vladi ugotavljajo, da ima država tak strateški interes pri gradnji drugega tira.

Namen izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper je zagotoviti sodobno in zmogljivo železniško navezavo pristanišča Koper na železniško omrežje v Sloveniji in tudi na širše evropsko železniško omrežje, dokončna odprava vseh omejitev prepustne in prevozne zmogljivosti železniške proge od Kopra do cepišča v Divači, povečanje zanesljivosti obratovanja železniške proge od Kopra do Divače, povečanje stopnje varnosti prometa, skrajšanje voznih časov, zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšanje tveganj za okolje, dodatno povečanje deleža prepeljanega tovora po železnici, omogočanje in povečanje uporabe okolju prijaznejše vrste transporta, so namreč našteli v sporočilu za javnost po seji vlade: »Navedeno utemeljuje obstoj javnega interesa za čimprejšnjo izgradnjo železniške proge in za čimprejšnji začetek obratovanja.«

Upravne enote bodo zato prednostno obravnavale vloge turškega gradbinca Yapi Merkezi. S hitro izvedbo postopkov se bo zmanjšala možnost zamud pri izvajanju del na projektu, so še dodali na vladi.

Na ministrstvu za infrastrukturo so se odzvali na očitke Delavske svetovalnice o kršitvah pravic turških delavcev pri nekdanjem podizvajalcu Yapija Merkezija

Zanikajo, da gre za pometanje zgodbe pod preprogo: »Ravno nasprotno. Prav hitra obravnava in izdajanje večjega števila delovnih dovoljenj za delo na projektu vidimo kot ukrep, ki bo preprečil, da bi izvajalec imel kakršnokoli motivacijo, da bi se zatekal k nezakonitim in etično spornim praksam, ki bi vodile do kršitve pravic delavcev, zlasti pravice do počitka in pravice do ustreznega plačila za opravljeno delo.«

Hitrejše zaposlovanje tudi za popoplavno obnovo

Spomnimo, država je po lanskih avgustovskih poplavah v interventnem zakonu omogočila bistveno hitrejše in enostavnejše postopke za zaposlovanje tujcev. Ta zakon do 31. avgusta letos omogoča hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za 37 poklicev, ki jih potrebujemo za odpravo posledic po letošnjih poplavah in plazovih. Med njimi so tudi poklici za gradbena dela.