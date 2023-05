Hrastniška steklarna v obsežno digitalizacijo

Steklarna Hrastnik je s še devetimi drugimi partnerskimi podjetji v konzorciju pridobila 2,2 milijona evrov finančne spodbude za celovito digitalizacijo steklarske proizvodnje v vseh desetih podjetjih. Celotni projekt digitalizacije je sicer vreden 4,6 milijona evrov.

»Tudi zaradi takšnih razpisov in posluha gospodarskega ministrstva bomo steklarsko proizvodnjo v času trajanja s partnerji projekta digitalizirali na več področjih, in sicer na področju inovativnosti, organizacije in upravljanja poslovanja ter trga, je dejal generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas. Med drugim bodo med novostmi nove oziroma nadgrajene tehnologije in aplikacije, novi poslovni modeli za različne trge, razvoj modelov strojnega učenja za optimizacijo proizvodnje, velepodatkovne rešitve, inovativne metodologije, posodobitev operativnih stroškov, krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, skrajšanje časa plasiranja na trg novih inovativnih produktov ter druge inovacije, je naštel.

Izvršni direktor hrastniškega podjetja Matevž Fazarinc je dejal, da bodo s tem projektom povečali učinkovitost in produktivnost, zmanjšali izmet, znižali stroške, izboljšali poslovanje in zmanjšali odpadne emisije. V izobraževanje za krepitev digitalnih kompetenc bodo poslali več kot sto zaposlenih.

Celotno globalno gospodarstvo je v fazi temeljite preobrazbe in ena od njih je digitalna. Od hitrosti in smeri digitalizacije je odvisna tudi prihodnja konkurenčnost našega gospodarstva,« pa je dejal Matjaž Han, gospodarski minister. Povedal je, da je ministrstvo skupaj z izvajalskimi organizacijami v zadnjih treh letih dodelilo več kot 85 milijonov evrov subvencij in vavčerjev za digitalizacijo za cca. 1900 projektov digitalizacije v podjetjih.