Hrvaška bo za 30 dni omejila cene pogonskih goriv

Hrvaška vlada bo za 30 dni omejila ceno motornega bencina pri 11,10 kune (1,48 evra) in dizelskega goriva pri enajstih kunah (1,46 evra), je na seji hrvaške vlade napovedal premier Andrej Plenković.

Pojasnil je, da lahko vlada za zaščito potrošnikov z uredbo omeji cene naftnih derivatov: »Vlada je ob upoštevanju trenutnih gospodarskih razmer, nepredvidljivosti cen nafte na svetovnem trgu in vpliva cen goriv na splošno gospodarsko aktivnost in življenjski standard državljanov odločila, da bo stabilizirala cene motornega bencina in dizelskega goriva v skladu z zakonom o trgu nafte in naftnih derivatov.«

Plenković je še dodal, da bo vlada analizirala dogajanje in trende na svetovnem trgu ter po potrebi dodatno ukrepala.