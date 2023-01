Hrvaška nas vse bolj prehiteva pri vlaganju v energijo sonca in vetra

V nadaljevanju preberite:

Družba Alfi Renewables upravlja največji investicijski alternativni sklad za vlaganje v obnovljive vire energije v regiji. Alfi sklad zelenih virov energije (Alfi Green Energy Fund) je zbral 103,6 milijona evrov kapitala, večinoma od slovenskih vlagateljev, ki ga bo vlagal v velika polja vetrnih in sončnih elektrarn, večinoma v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, priložnostno pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope. O vlaganju v proizvodnjo električne energije iz sonca in vetra, zaostajanju na tem področju za Hrvaško ter priložnostih prodaje zelene elektrike smo se pogovarjali z direktorjema Alfija Renewables Suvadom Bajrićem in Janezom Grošljem.