Hrvaška vlada je omilila težave Petrola

Petrol se na hrvaškem trgu sooča z regulacijo cen goriv, zaradi katerih te prodaja z izgubo. Vendarle pa nova uredba hrvaške vlade, po pojasnilih Petrola, predstavlja napredek v primerjavi z nevzdržnim stanjem, ki je bilo v preteklem tednu. Kaj predvideva nova uredba in kako vpliva na Petrol? Kakšna je cena goriv na Hrvaškem v primerjavi s Slovenijo? Kako Hrvaška pomaga svojim kmetom in ribičem? Kaj se bo prihodnji teden zgodilo med Petrolom in Croduxom?