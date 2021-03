Hrvaški Ledo gre v roke Nomad Foods

Kupnina za rast Fortenove

Fortenova grupa po ekskluzivnih pogajanjih Poslovno skupino zmrznjene hrane, ki jo sestavljajo Ledo plus, Ledo Čitluk in Frikom, prodala britanski korporaciji Nomad Foods Limited. Ta bo za naložbo odštela 615 milijonov evrov, zaključek pa je predviden v tretjem četrtletju 2021.Zaključek transakcije je pogojen z regulatornimi soglasji na relevantnih trgih in soglasjem delničarjev Fortenova grupe. Upravni odbor Fortenova grupe, v katerem so predstavniki največjih delničarjev, je soglasno podprl podpis kupoprodajne pogodbe z Nomad Foods. Po zaključku bo Nomad Foods postal lastnik Poslovne skupine za zamrznjeno hrano, ki je največji proizvajalec, distributer sladoleda in zamrznjene hrane na trgih, na katerih deluje.»To je transformacijska transakcija za Fortenova grupo in vsa sredstva bodo uporabljena za zmanjšanje zadolženosti skupine in ustvarjanje Fortenova grupe, ki je po dolgih letih finančno močna in sposobna v polni moči vlagati v vse svoje dejavnosti,« je dejal, glavni finančni direktor Fortenova grupe.Glavni izvršni direktor in član upravnega odbora Fortenova grupeje dejal, da je bil cilj predvsem sklenitev te transakcije s strateškim partnerjem, ki bo maksimalno prispeval k nadaljnjemu razvoju prodane skupine: »S sklenitvijo te transakcije bomo izpolnili ključni pogoj za optimizacijo kapitalske strukture, ki nam bo omogočil velika vlaganja v naše posle in spodbudil njihovo prihodnjo rast.« Peruško je dodal, da se veselijo sodelovanja z Nomad Foods kot pomembnim bodočim poslovnim partnerjem v regiji.