Hrvaški projekt, večji od Pelješkega mostu

V Hrvatskih željeznicah (HŽ) Infrastruktura so nam potrdili, da se bo jeseni začel še nekajkrat dražji projekt od zelo popularnega mostu na Pelješac in dražji od avtoceste do Splita. Projekt so začeli s podpisom pogodbe med predsednikom uprave HŽ Ivanom Kršićem in Veljkom Nižetićem, direktorjem hrvaškega Strabaga. Pogodba določa končanje del v 30 mesecih. Prvi del posla s Strabagom znaša 266 milijonov evrov.

Zakaj Hrvati dobijo 85 odstotkov iz evropskih skladov?

Zakaj Slovenija dobi manj?

Kakšen plan ima Hrvaška do 2035?