Hrvaški Studenac prevzel slovenske trgovine Kea

Studenac, hitro rastoča hrvaška trgovska veriga, namerava svoji poslovni mreži pridružiti slovensko trgovsko verigo Kea. Prodajna pogodba med Studencem in sedanjim lastnikom verige Kea je že podpisana, za sklenitev posla pa čaka še soglasje Agencije RS za konkurenco. S to potezo podjetje začenja svojo širitev na mednarodni trg. Družba ne vlaga v velike trgovske centre, pač pa v tako imenovane sosedske trgovine.

Slovenska trgovska veriga Kea s sedežem v Šentjurju ima v svoji mreži 31 trgovin na območju Celja, Maribora, Prekmurja in Primorske. Povprečna velikost trgovine je 250 kvadratnih metrov. V letu 2023 je družba ustvarila skoraj 50 milijonov evrov prihodkov in 1,3 milijona evrov čistega dobička in je v lastništvu Boštjana Kukovičiča. Trgovine so upravljanje pod franšizno znamko trgovca Tuš, ki ga prevzema Mercator.

»Iz uspešnega družinskega podjetja v Omišu je Studenac prerasel v najhitreje rastočo trgovsko verigo na Hrvaškem. Poleg tega, da na edinstven način ustvarjamo eno najbolj impresivnih poslovnih zgodb na Hrvaškem, lahko od danes naprej trdimo, da gradimo prihodnost maloprodaje v regiji. Najnovejša pridobitev za naše podjetje, ki zaposluje že več kot šest tisoč zaposlenih, pomeni še svetlejšo prihodnost. S širitvijo na slovenski trg potrjujemo svojo zavezanost k nenehni rasti in razvoju ter prispevamo h koristim lokalnih skupnosti v obeh državah. Prevzem verige Kea ni le dokaz naše moči in izkoriščenosti potenciala za rast, ampak tudi naše odločenosti, da postanemo vodilna trgovska veriga v regiji,« je povedal Dragan Baškarad, član uprave Studenca za operativne zadeve. To je prva širitev Studenca zunaj Hrvaške, družba pa je v lasti sklada Enterprise Investors.