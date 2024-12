Ima malo podjetje lahko velike ambicije?

Hrbtenica slovenskega gospodarstva so mala in srednje velika podjetja in v vsakem podjetju pride trenutek, ko je treba narediti korak naprej. Takrat so prav velike ambicije tiste, ki spodbudijo napredek in inovativno razmišljanje. Slovenska mala in srednje velika podjetja se pogosto spopadajo z velikimi izzivi pri iskanju sredstev za rast ali vzdrževanje poslovanja, še posebej če nimajo ravno sijajne kreditne sposobnosti. S pravim kreditom pa lahko tudi mala podjetja dosežejo velike stvari.

Pred samostojnimi podjetniki in lastniki malih in srednje velikih podjetij je vedno veliko izzivov, med katerimi je upravljanje poslovnih financ lahko velika obremenitev. Na srečo je na voljo širok spekter finančnih možnosti.

Malim podjetjem sta na voljo dve osnovni vrsti financiranja – dolžniško financiranje v obliki bančnega kredita in lastniško financiranje, ko imajo investitorji v lasti del podjetja. Za vsak nakup, ki ga opravimo s kreditno kartico, naj bo to stanovanje ali avtomobil, uporabimo dolžniško financiranje. Izposodimo si denar od banke in se zavežemo, da ga bomo vrnili z obrestmi. Kaj je za vas kot lastnika malega podjetja najboljše?

Ključne so hitre odločitve, zato mora biti tudi dostop do financ hiter

Večina podjetnikov ima na začetku svoje poslovne poti veliko odličnih idej, vendar pogosto nimajo dovolj kapitala za njihovo uresničitev. To še posebej velja za podjetja v začetnih fazah razvoja. FOTO: Depositphotos

Krediti za mala podjetja in samostojne podjetnike zagotavljajo prepotrebno podporo, saj zagotavljajo finančno gorivo za pospešeno podjetniško rast. Bančni krediti so priročen način za pridobitev dodatnih sredstev, saj ni treba čakati, da podjetje ustvari dovolj dobička za samostojno financiranje razvoja, čeprav lahko postopek prijave in odobritve bančnega kredita traja nekaj časa. Z najemom kredita lahko svoje načrte uresničite hitro in tako izkoristite poslovne priložnosti, ki se pojavijo, kar omogoča pospešeno rast.

Glavna prednost dolžniškega financiranja je, da posojilodajalec nima nadzora nad vašim podjetjem, in ko vrnete posojilo, se vaše razmerje z njim konča. Poleg tega so pri kreditu stroški predvidljivi.

Vsak podjetnik se je že znašel v situaciji, ki zahteva hitre odločitve, s tem pa pogosto tudi takojšen dostop do finančnih sredstev. Pot do dodatnega kapitala pa je lahko zamudna in zapletena, še posebej zaradi zahtevane dokumentacije in dolgotrajnih postopkov odobritve. Bolj ko je vaše podjetje stabilno in uspešno, manj tveganja predstavlja za banko, kar poveča možnosti za odobritev kredita z ugodnimi obrestmi.

Brez zapletov in odvečne dokumentacije

FOTO: Depositphotos

V današnjem poslovnem svetu je hitrost ključ do uspeha, zato si podjetja ne morejo privoščiti odlašanja pri sprejemanju pomembnih odločitev. Zamujanje lahko pomeni izgubo poslovnih priložnosti, prihodkov in, kar je še pomembneje, konkurenčne prednosti. V Addiko banki so prepričani, da postopke lahko poenostavijo in pospešijo, če se izognejo odvečni birokraciji. Zavedajo se namreč, da so mikropodjetja ključna za slovensko gospodarstvo, zato ponujajo storitve, ki podpirajo stabilnost in rast poslovanja.

Njihove kreditne rešitve so prilagojene različnim finančnim potrebam podjetnikov in so namenjene plačevanju obratnih sredstev ali investicij.

Ko se odločite za kredit pri zaupanja vredni finančni instituciji, kot je Addiko banka, ste lahko prepričani, da ste našli zanesljivega finančnega partnerja za svoj uspeh. V Addiko banki so z mislijo na podjetnike, ki hitro potrebujejo kredit, razvili Enostavni podjetniški kredit, ki je namenjen samostojnim podjetnikom in malim ter srednje velikim podjetjem, z jasnim ciljem – zagotavljajo hitro in enostavno financiranje, brez nepotrebnih komplikacij. Kreditni produkti Addiko banke, ki malim in srednje velikim podjetjem omogočajo hiter odziv na poslovne priložnosti, prinašajo prilagodljive pogoje financiranja. Fleksibilnost in razumni pogoji financiranja pa omogočajo podjetjem večjo finančno svobodo in možnost stabilne rasti.

Enostavni podjetniški kredit spodbuja rast in konkurenčnost samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij. Na voljo je brez zapletov, brez odvečne dokumentacije, in kar je najpomembneje, želeni znesek kredita je lahko na vašem računu že v dnevu ali dveh.

Koliko kredita lahko dobite? Izvedeli boste takoj! Pri iskanju kredita se pogosto zatakne že z vprašanjem, koliko kredita podjetnik sploh lahko najame. Podjetnikom, ki se odločajo za kredit pri Addiko banki, je informacija o višini kredita, ki jo lahko dobijo, na voljo že z vnosom davčne številke. Uporabite Addikov spletni kalkulator za podjetja in odgovor boste prejeli takoj. Preprosto vnesite svojo davčno številko in že boste izvedeli najvišji možni znesek kredita, ki ga lahko poljubno razporedite glede na želeno obdobje odplačevanja. Brez čakanja, brez pogajanj z banko – samo hiter vpogled v vaše možnosti. Podjetja lahko po spletu oddajo vlogo za kredit in preverijo, kolikšen znesek financiranja lahko prejmejo.

Do pol milijona evrov – hitro in brez odvečne papirologije

S hitrimi in enostavnimi rešitvami Addiko banke pridobite kapital za vaš poslovni uspeh. FOTO: Depositphotos

Enostavni podjetniški kredit Addiko banke podjetnikom omogoča dostop do sredstev do 500.000 evrov, z rokom odplačevanja do pet let oziroma 60 mesecev – brez dodatnih zavarovanj (zadostuje zavarovanje z menicami). Fiksna obrestna mera vam omogoča predvidljivost in varnost pri vračanju kredita.

Kredit lahko pridobijo stranke vseh bank, edini pogoj za pridobitev kredita pa je, da podjetje ali samostojni podjetnik posluje vsaj dve leti in nima blokiranega TRR. Vse drugo uredijo v Addiko banki, kjer vam pripravijo najbolj optimalen načrt financiranja za podporo vašega poslovanja.

Poleg hitre dostopnosti kreditov Addiko omogoča tudi svetovanje, ki podjetnikom pomaga pri finančnem načrtovanju in učinkoviti uporabi sredstev. Tako lahko mikropodjetja najdejo prave rešitve za svoje potrebe in zmanjšajo finančna tveganja.

S tem pristopom banka podpira ustvarjanje dolgoročnih partnerstev in krepitev mikropodjetij v dinamičnem poslovnem okolju.

Izberite Enostavni podjetniški kredit – ker posel ne more čakati Ne dovolite, da vas odlašanje stane priložnosti. Pridobite kapital s hitrimi in enostavnimi rešitvami za svoj poslovni uspeh.

Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka